Wien Bruegel-Schau im KHM lockte 408.000 Besucher

Mit 408.000 Besuchern ist die heute, Montag, früh zu Ende gegangene Bruegel-Schau des Kunsthistorischen Museums die erfolgreichste Ausstellung in der Geschichte des Hauses. Wesentlicher Erfolgsfaktor sei die "fundierte Erforschung der hauseigenen Bestände" gewesen, so Generaldirektorin Sabine Haag in einer Aussendung.