Suche nach Zweijährigem in Spanien: In Brunnen gefallen?

In Südspanien hat am Sonntag die verzweifelte Suche nach einem Zweijährigen für Schlagzeilen gesorgt. Der Kleine war nach Angaben seiner Eltern in dem Dorf Totalan (Provinz Malaga) in einen 150 Meter tiefen Schacht gefallen, der durch Bohrungen bei der Suche nach Wasser entstanden war. Bis am Abend blieben die Rettungsbemühungen laut Medienberichten (Internet) aber erfolglos.