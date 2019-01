Vergewaltigung in Linz - Verdächtiger nicht geständig

Ein 30-Jähriger, der am Freitag festgenommen worden ist, weil er verdächtig ist, tags zuvor eine 19-Jährige am Linzer Bahnhof vergewaltigt zu haben, hat sich in der Einvernahme der Polizei nicht geständig gezeigt. Er wurde am Sonntag in die Justizanstalt Linz überstellt. Am Montag soll die Spurensicherung das Auto, mit dem er unterwegs war, untersuchen, berichtete die oö. Polizei der APA.