Lkw-Fahrer nach Tod von "Gelbwesten"-Demonstrant verhaftet

Der Lkw-Fahrer, der in Belgien einen Demonstranten der "Gelbwesten"-Bewegung angefahren und getötet haben soll, ist in den Niederlanden verhaftet worden. Der 56-Jährige sei am Samstagabend in Tilburg im Süden des Landes von der niederländischen Polizei in Gewahrsam genommen worden, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga am Sonntag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Lüttich.