Junge Frau tot in Wiener Neustadt gefunden

In einem Park in Wiener Neustadt ist am Sonntagvormittag die Leiche einer Jugendlichen gefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Die junge Frau wurde unter einem Laubhaufen entdeckt. Bei der Frau dürfte es sich um eine 16-Jährige aus Wiener Neustadt, teilte die Polizei mit, die bereits einen Verdächtigen im Visier hat.

© APA (Einsatzdoku/Lechner)

"Es gibt bereits erste Ermittlungen gegen eine Person", teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf APA-Anfrage mit. Die in einem Gebüsch abgelegte und mit Blättern und Ästen bedeckte Leiche wurde demnach um 9.48 Uhr im Anton-Wodica-Park "von mehreren Personen" gefunden. Der Täter habe offensichtlich versucht, die Tote mithilfe von Blättern und Ästen zu verstecken, hieß es seitens der Exekutive.

Bei der Frau dürfte es laut Polizei sich "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" um eine 16-Jährige aus Wiener Neustadt. Angaben der Angehörigen zufolge war die Jugendliche nach Lokalbesuchen in der Nacht auf Sonntag nicht nach Hause gekommen. Die Todesursache war laut Exekutive nicht ersichtlich. Eine Obduktion sollte voraussichtlich noch am Sonntag erfolgen.

Das Landeskriminalamt sowie die Mord-Tatortgruppe nahmen die Ermittlungen auf. Am Nachmittag war die Spurensicherung im Gange, gab Polizeisprecher Johann Baumschlager bekannt.

In Niederösterreich ereigneten sich zuvor innerhalb einer Woche bereits zwei Bluttaten mit Frauen als Opfer. Am Dienstag war eine 40 Jahre alte vierfache Mutter in Amstetten erstochen worden, am Mittwochabend hatte ein Messerangriff auf eine 50-Jährige im Bezirk Wiener Neustadt-Land tödlich geendet.