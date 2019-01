Verbot von Öl-Heizungen in Neubauten in OÖ kommt

Das Land Oberösterreich will das Verbot von Öl-Heizungen in Neubauten bereits ab 1. September einführen. Der Gesetzesvorschlag soll am Donnerstag vom Umweltausschuss des Landtages diskutiert und beschlossen werden, teilte der oberösterreichische Wirtschafts- und Energielandesrat Markus Achleitner (ÖVP) am Sonntag mit.