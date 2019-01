Moser weist FPÖ-Kritik im Fall Flüchtlingsberatung zurück

Justizminister Josef Moser (ÖVP) weist die Kritik der FPÖ an seiner Vorgehensweise in der Verstaatlichung der Flüchtlingsberatung zurück. Er verteidigt zudem in Interviews mit dem "Kurier" und der "Presse" (Sonntag-Ausgaben) sein Vorhaben, die vom Innenministerium gewünschte Auflösung der Verträge mit den NGOs über die Flüchtlingsberatung nicht ohne Evaluierung und Kostenabschätzung vorzunehmen.