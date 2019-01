Wien "Walküre" an der Staatsoper: Ein Abend zu Ehren von Adam

Es wurde ein Abend für den großen, am Donnerstag im Alter von 92 Jahren verstorbenen Theo Adam an der Wiener Staatsoper: Die Wiederaufnahme von Wagners "Walküre", jenem Stück, in dem der deutsche Bassbariton am Haus 24 Mal als Wotan zu erleben war, wurde ihm am Samstag gewidmet. Und würdevoller kann eine Ehrung wohl nicht ausfallen als mit Tomas Konieczny in der Partie des Göttervaters.