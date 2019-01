Zunehmend kritische Lawinensituation im Nordalpenraum

Aufgrund der anhaltenden Schneefälle hat sich die Lawinensituation im Nordalpenraum erneut verschärft. In Vorarlberg ist am Montag die höchste Lawinenwarnstufe 5 (sehr große Gefahr) erreicht worden. In Salzburg sind weiterhin rund 11.000 Personen von der Außenwelt abgeschnitten. Für Teile der Nordalpen von Vorarlberg bis nach Niederösterreich wurde die höchste Schneewarnstufe (rot) ausgegeben.

© APA (EXPA/Huber)

In Vorarlberg seien spontane Abgänge von Lockerschnee- und Schneebrettlawinen zu erwarten, erklärte Andreas Pecl vom Lawinenwarndienst. Von Aktivitäten abseits gesicherter Bereiche riet der Experte dringend ab. Sehr große Lawinengefahr herrscht oberhalb von 1.500 Meter im Kleinwalsertal, am Arlberg, in der östlichen Verwallgruppe und im Silvrettagebiet. Als besondere Gefahrenstellen nannte Pecl kammnahes, windbeeinflusstes Steilgelände sowie eingewehte Rinnen und Mulden. Sollten spontan abgehende Schneebretter in tiefere Schichten durchbrechen, so könnten die Lawinen in den Hauptniederschlagsgebieten "extrem groß werden und exponierte Bereiche gefährden", sagte Pecl.

In den Gebieten mit sehr großer Lawinengefahr kamen bis Montag früh lokal 65 bis 100 Zentimeter Neuschnee zusammen, der vom stürmischen Wind umfangreich verfrachtet wurde. Für Montag waren weitere 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee prognostiziert. Laut Pecl wird die Lawinengefahr mit dem Ende der Niederschläge am Dienstag rasch abnehmen, für Wintersportler bleibe die Situation jedoch heikel.

In Tirol waren etliche Orte nach wie vor von der Außenwelt abgeschnitten, Straßen blieben aus Sicherheitsgründen gesperrt, darunter seit knapp vor Mitternacht laut Medienberichten erneut die Felbertauernstraße in Osttirol. Indessen ging am Sonntagabend eine Lawine auf die Gschnitztalstraße (L10) nieder. Verletzt wurde niemand, die Straße bleibt ebenfalls vorerst gesperrt. Die Gemeinde Gschnitz und Teile der Gemeinde Trins waren vorübergehend auf dem Straßenweg nicht zu erreichen. Die ÖBB sperrte am Sonntagabend die Arlbergstrecke. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

Am Vormittag werden die Behörden in Abstimmung mit den Mitgliedern der Lawinenkommissionen die jeweiligen Sperren bzw. vorherrschenden Situationen an Ort und Stelle neu bewerten, hieß es. Zudem findet am Vormittag im Landhaus erneut eine Stabssitzung, unter anderem mit Lawinenexperten, statt. Diese hatten für Montag für den Westen des Landes Stufe 5, also die höchste Lawinenwarnstufe, ausgerufen.

Im Salzburger Pinzgau sind seit Sonntag rund 11.000 Personen wegen mehrerer Straßensperren von der Außenwelt abgeschnitten. Davon befanden sich rund 3.000 Einwohner und 2.000 Gäste in Rauris. Das Landratsamt Berchtesgaden-Land in Bayern sperrte zudem das Kleine Deutsche Eck wegen Lawinengefahr.

Fast im ganzen Land Salzburg herrschte große Lawinengefahr. Es galt Warnstufe 4 der fünfteiligen Skala, zudem herrschte eine heikle Triebschneesituation. "Wir raten, auf Fahrten im freien Gelände unbedingt zu verzichten", betonte Norbert Altenhofer, Leiter des Salzburger Lawinenwarndienstes.

Nach der leichten Entspannung am Wochenende hat Montagfrüh der neuerliche Schneefall in der Obersteiermark die Lawinengefahr verschärft: In den Nordalpen herrschte weiterhin Warnstufe vier - "große Gefahr". In den südlichen Gebirgsgruppen galt über der Waldgrenze erhebliche Lawinengefahr. Aus steilem Gelände können sich spontan große Schneebrettlawinen lösen.

Am Sonntagabend waren immer noch 1.085 Menschen in der Steiermark eingeschneit und nicht über Straßenwege erreichbar. Die Zufahrtstraße zu den Siedlungsgebieten Gamsforst und Krautgraben in der Gemeinde Landl (Bezirk Liezen) musste wegen Schneebruch gesperrt werden. Für Montag wurden rund 200 Einsatzkräfte von den Katastrophenhilfsdienst-Bereitschaften (KHD) der Feuerwehren aus Hartberg, Weiz, Fürstenfeld und Feldbach - je 50 Leute - in die Gemeinde Mariazell verlegt. Dort sollen die am Sonntag begonnenen Arbeiten im Ort Mariazell und in den Ortsteilen Gußwerk, Halltal und Gollrad fortgeführt werden. Seit 5. Jänner standen bisher steiermarkweit in Summe rund 3.700 Feuerwehrleute im schneebedingten Hilfseinsatz.