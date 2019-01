Ausschuss: Bericht über FBI-Untersuchung gegen Trump prüfen

Das von den Demokraten geführte US-Repräsentantenhaus will einem Medienbericht nachgehen, wonach die Bundespolizei FBI untersucht haben soll, ob Präsident Donald Trump für Russland und gegen US-Interessen gearbeitet hat. Das kündigte der Vorsitzende des Justizausschusses, Jerrold Nadler, am Samstag (Ortszeit) an.