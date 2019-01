Facebook

Ein verheerender Unfall in Schweden forderte sechs Todesopfer © APA/BARBARA GINDL (Sujet)

Der Unfall ereignete sich demnach am frühen Samstag kurz vor 02.00 Uhr auf einer Landstraße nahe der Stadt Masugnsbyn südöstlich von Kiruna. Die Ursache war zunächst nicht bekannt. Anrainer berichteten aber, am Unfallort gebe es eine sehr enge Kurve.

Die Lokalzeitung "NSD" berichtete, alle sechs Todesopfer seien in dem Minivan gesessen. Ein weiterer Insasse sei per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, sein Zustand sei aber nicht ernst. Der Lkw-Fahrer stehe unter Schock, sei aber nicht verletzt, teilte sein Arbeitgeber, das Bergbauunternehmen Kaunis Iron, mit.