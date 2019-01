Zweifel an Wahlsieg von Oppositionskandidat im Kongo

In der Demokratischen Republik Kongo wächst nach dem Überraschungssieg des Oppositionskandidaten Felix Tshisekedi bei der Präsidentschaftswahl die Sorge vor neuer Gewalt. Die nationale Wahlkommission Ceni erklärte am Donnerstag Tshisekedi zum Sieger. Sein Hauptwidersacher von der Opposition, Martin Fayulu, sowie die einflussreiche katholische Kirche äußerten Zweifel an dem provisorischen Ergebnis.