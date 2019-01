Betrunkener fuhr in Deutschland mit Rettungsauto davon

Während eines Notfalleinsatzes in Pforzheim im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ist ein Betrunkener mit einem Rettungsauto davongefahren. Ein dreiköpfiges Team hatte im Behandlungsbereich des Wagens in dem Moment bei laufendem Blaulicht einen Patienten behandelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dann sei der 41-Jährige in den Wagen gestiegen und davon gefahren.