Von Auto erdrückt - Tödlicher Unfall in Vorarlberg

Ein 53-Jähriger ist am Donnerstag in Feldkirch von seinem Auto erdrückt worden. Der Mann war bei einer Wohnanlage mit Schneeschaufeln beschäftigt und dürfte versucht haben, das davonrollende Auto aufzuhalten. Dabei wurde er zwischen Pkw-Rückseite und der Wand eines Carports eingeklemmt und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb, so die Polizei.