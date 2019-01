83-Jährige starb nach Autounfall in NÖ im Spital

Nach einem Autounfall in Gföhl (Bezirk Krems-Land) am Donnerstag der Vorwoche ist eine 83-Jährige am Mittwoch im Krankenhaus Krems gestorben, teilte die Landespolizeidirektion mit. Die Pensionistin war nach einem Pkw-Überschlag von einem 36-jährigen Ersthelfer reanimiert und vom Hubschrauber ins Spital geflogen worden.