Protest in Prag gegen Babis

Eine Protestaktion gegen den tschechischen Ministerpräsident Andrej Babis ist am Donnerstag in Prag angelaufen. Aktivisten plakatierten in der tschechischen Hauptstadt ein großflächiges Poster mit der Aufschrift "Ich schäme mich für meinen Ministerpräsidenten". Rund 100 weitere Transparente sollen bis Ende der Woche folgen.