Bundesheer: Milizprinzip für Dachverband "tot"

Harsche Kritik an der Verteidigungspolitik übt die Bundesvereinigung der Milizverbände. Spätestens mit der vor Jahren beschlossenen Aussetzung der verpflichtenden Truppenübungen sei die Miliz "tot", sagte Präsident Michael Schaffer am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Die Vereinigung fordert einen Verfassungszusatz, die Abschaffung der Untauglichkeit und mehr Regierungsengagement.