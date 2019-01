Dutzende Tote bei mehreren Taliban-Angriffen in Afghanistan

Bei mehreren Angriffen der Taliban sind nach offiziellen Angaben 32 Mitglieder der afghanischen Sicherheitskräfte getötet worden. Die radikalen Islamisten hätten unter anderem Kontrollposten in den Provinzen Kunduz, Baghlan, Takhar, and Badghis überfallen, erklärten die jeweiligen Behörden am Donnerstag. Bei den Gefechten sollen auch Dutzende Taliban getötet worden sein.