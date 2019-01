Italiens Premier besänftigt Salvini nach Streit um Migranten

Facebook

"Es gibt keine Abweichung von unserem rigorosen Kurs in Sachen Einwanderung", betonte Salvini nach dem Treffen der Regierungsspitzen am späten Abend laut Medienangaben. Es dürfe in außerordentlichen Fällen zu Landungen in Italien kommen, wenn damit keine Kosten für den Staat verbunden seien, sagte der Chef der rechtspopulistischen Partei Lega.

Salvini hatte dem parteilosen Regierungschef Conte am Mittwoch vorgeworfen, ihn über die Verständigung mit sieben anderen EU-Mitgliedsstaaten zur Aufnahme der Migranten nicht informiert zu haben. "Beschlüsse müssen gemeinsam getroffen werden", erklärte Salvini und pochte auf seine Zuständigkeit in Einwanderungsfragen als Innenminister.

Nach Wochen auf dem Mittelmeer, weil kein Hafen die zwei Rettungsschiffe landen ließ, sind die insgesamt 49 Migranten auf Malta an Land gegangen. Nach tagelangen Verhandlungen erlaubte Malta am Mittwoch, die Migranten an Bord der "Sea Watch 3" der deutschen NGO Sea Watch und der "Professor Albrecht Penck" der Hilfsorganisation Sea Eyes an Land gehen zu lassen, nachdem mehrere Länder einer Übernahme zugesichert hatten.

Die 49 Migranten sollen nun nach Italien, Deutschland, Frankreich, Portugal, Irland, Rumänien, Luxemburg und die Niederlande gebracht werden. "Es wurde eine Ad-hoc-Vereinbarung erzielt", verkündete der maltesische Premier Joseph Muscat. Auch für 249 bereits in Malta befindliche Migranten, die gerettet wurden, sei eine Vereinbarung erzielt worden.

51 Migranten, darunter vier Minderjährige, sind unterdessen am Donnerstag in Süditalien eingetroffen. Sie erreichten an Bord eines Segelbootes die Ortschaft Torre Melissa in Kalabrien. Das Boot strandete unweit der Küste. Ein Migrant fiel ins Wasser und wird vermisst, berichteten italienische Medien.

Die Polizei nahm zwei mutmaßliche russische Schlepper fest. In ihrem Gepäck wurden Geld und falsche Dokumente entdeckt. Es handelt sich um die erste Ankunft von Migranten in Italien seit Jahresbeginn.

Die Zahl der in Italien eingetroffenen Migranten ist im Jahr 2018 um 80,4 Prozent auf 23.370 Personen gesunken. 2017 waren noch 119.369 Migranten in Italien gelandet. Gegenüber 2016, als 181.436 Migranten Italien erreicht hatten, betrug der Rückgang 87,1 Prozent, geht aus Angaben des italienischen Innenministeriums hervor.