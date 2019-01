Geständnis nach tödlichem Messerangriff in NÖ

Nach dem tödlichen Messerangriff auf eine 50-Jährige am Mittwochabend im Bezirk Wiener Neustadt-Land ist der Verdächtige einvernommen worden. Dabei sei der 42-Jährige zu der ihm angelasteten Tat geständig gewesen, teilte Polizeisprecher Heinz Holub mit. Angaben zum Motiv habe er nicht gemacht. Er sollte noch am Donnerstag in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert werden.