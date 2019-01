Corbyn für Neuwahl bei Abstimmungsniederlage von May

Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn will im Falle einer Niederlage von Premierministerin Theresa May bei der Brexit-Abstimmung am 15. Jänner Neuwahlen fordern. "Wenn die Regierung ihre wichtigste Gesetzgebung nicht verabschieden kann, muss es sobald wie möglich eine Parlamentswahl geben", heißt es in einem am Mittwochabend verbreiteten Redemanuskript des Labour-Chefs.