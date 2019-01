Khamenei: Einige US-Vertreter sind "erstklassige Idioten"

Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hat sich in einer Reihe von Twitter-Botschaften über die US-Führung lustig gemacht. "Einige US-Vertreter tun so, als wären sie verrückt. Natürlich bin ich nicht dieser Meinung, doch sind sie erstklassige Idioten", schrieb Khamenei am Mittwoch in dem Kurzmitteilungsdienst.