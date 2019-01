Russische Anwältin behinderte US-Justiz in Geldwäsche-Fall

Die US-Justiz hat Anklage gegen eine russische Anwältin erhoben, die während des Wahlkampfs 2016 in Kontakt zum Team des heutigen Präsidenten Donald Trump stand. Der Anwältin Natalia Weselnizkaja (Veselnitskaya) wird Behinderung der US-Justiz im Zusammenhang mit einem Fall von Geldwäsche vorgeworfen, wie der New Yorker Bundesanwalt Geoffrey Berman am Dienstag mitteilte.