Gemeinsam gegen illegalen Kulturguthandel

Der Museumsverband ICOM Österreich und das Innenministerium haben sich in einem "Memorandum of Understanding" zu einer engeren Zusammenarbeit im Kampf gegen den illegalen Kulturguthandel verpflichtet. "In Zukunft wollen wir einen verstärkten Informationsaustausch und eine rechtliche Grundlage für diese Zusammenarbeit schaffen", so Innenminister Herbert Kickl (FPÖ).