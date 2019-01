700 Kilo Kokain auf Schiff in Südafrika sichergestellt

Die Polizei in Südafrika hat auf einem Containerschiff gut 700 Kilogramm Kokain sichergestellt. Das entspreche einem Handelswert von rund 720 Millionen Rand (rund 45 Millionen Euro), erklärte am Dienstag Godfrey Lebeya, der Leiter der Polizeieinheit zur Bekämpfung organisierter Kriminalität. Es wurde am Montag im Hafen von Ngqura am Stadtrand von Port Elizabeth entdeckt.