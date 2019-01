Die ESC-Gemeinde feiert 64. Song Contest unter einem Stern

Der 64. Eurovision Song Contest in Israel wird im Mai im Zeichen dreier Dreiecke stehen, die gemeinsam einen Stern bilden. Dieses zwischen Hollywoods Walk-of-Fame und Davidstern angesiedelte Logo für das musikalische Großevent, das von 14. bis 18. Mai in der Hafenstadt Tel Aviv stattfindet, wurde am Dienstag vom israelischen Ausrichtersender KAN und der European Broadcasting Union (EBU) enthüllt.

© APA (AFP)

"Wenn sich die Dreiecke vereinen, werden sie eine neue Einheit, die den unendlichen Sternenhimmel reflektiert, so wie die Stars der Zukunft in Tel Aviv zum Eurovision Song Contest 2019 zusammenkommen", griff KAN via Aussendung zu einer blumigen Umschreibung des gewählten Signets. Auch das Bühnenkonzept von Stammdesigner Florian Wieder - der unter anderem auch beim Wiener ESC 2015 als Creative Producer und Production Designer die Bühnen gestaltete - nimmt das Thema der Dreiecke auf.

Bereits seit Oktober fest steht das Motto der heurigen ESC-Ausgabe, für die 42 Länder - inklusive Österreich - im Expo Centre Tel Avivs zusammenkommen: "Dare to Dream" ("Das Träumen wagen" respektive "Trau Dich zu träumen"). Dank des Triumphs beim ESC 2018 in Lissabon durch Netta Barzilai mit "Toy" wird Israel das musikalische Großevent heuer zum bereits dritten Mal in seiner Geschichte ausrichten. So gehen die beiden Halbfinals am 14. und 16. Mai über die Bühne, das große Finale am 18. Mai.

Die Auslosung der Startreihenfolge findet am 28. Jänner statt. Dann erst wird feststehen, ob Österreichs Kandidat oder Kandidatin im 1. oder 2. Halbfinale starten darf. Wer als heimischer Vertreter Österreich heuer repräsentiert, ist indes noch offen. Der ORF muss sich hier bis spätestens Mitte März festlegen. Nach der Ziehung der Startplätze wird dann auch die erste Tranche der Tickets für die Großveranstaltung in den Verkauf gehen.