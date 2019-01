Frau soll Pornos von Tochter an Liebhaber geschickt haben

Eine 46-Jährige aus dem Bezirk Krems in Niederösterreich soll von ihrer 13-jährigen Tochter Kinderpornos angefertigt und ihrem Liebhaber in Wels geschickt haben. Der Mann und die Frau sind in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Wels bestätigte eine entsprechende Meldung der "Niederösterreichischen Nachrichten" vom Dienstag. Bei der Frau handelt es sich um eine Lehrerin, sie wurde entlassen.