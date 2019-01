20-Jähriger nach Datendiebstahl in Deutschland wieder frei

Der Verdächtige im Fall des massiven Datenklaus bei Politikern und Prominenten in Deutschland ist nach einem Geständnis wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Er habe die Vorwürfe umfassend eingeräumt, teilten die Ermittler am Dienstag in Wiesbaden mit. Der 20-Jährige sei am Sonntag vorläufig festgenommen, mangels Haftgründen aber am Montag wieder freigelassen worden.