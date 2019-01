Bremens AfD-Chef Magnitz bei Angriff schwer verletzt

Der Bremer AfD-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Frank Magnitz ist von mehreren Angreifern attackiert und offenbar schwer verletzt worden. Die Tat habe sich am Montag in der Früh in der Bremer Innenstadt ereignet, teilte die Polizei mit. Es sei von einer politisch motivierten Tat auszugehen. Der polizeiliche Staatsschutz und die Staatsanwaltschaft Bremen leiteten Ermittlungen ein.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

Drei Vermummte hatten den AfD-Politiker nach Polizeiangaben am Montag in der Bremer Innenstadt angegriffen und schwer verletzt. Nach den jüngsten Angaben der Ermittler wurde der 66-jährige Bundestagsabgeordnete am Montagabend in Bremen von mindestens drei Männern angegriffen und schwer verletzt. Die Täter hätten Magnitz mit einem unbekannten Gegenstand auf den Kopf geschlagen und seien danach geflüchtet, hieß es von der Polizei. Zwei Handwerker, die in der Nähe ihren Wagen beluden, hätten das am Boden liegende Opfer entdeckt und einen Rettungswagen gerufen. Die Besatzung verständigte die Polizei, eine Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Die Polizei bildete eine Sonderkommission. Diese werde vom Staatsschutz geleitet und tausche sich eng mit dem Bundeskriminalamt aus, teilten die Beamten am Dienstag in der Hansestadt mit.

Magnitz selbst rechnete indes mit einem mehrtägigen Krankenhausaufenthalt. Er gehe davon aus, dass die Ärzte ihn noch bis zum Wochenende im Krankenhaus behalten. An die Tat habe er nur wenig Erinnerung, sagte Magnitz.

Zahlreiche Politiker verschiedener deutscher Parteien verurteilten den Angriff. Der deutsche Grünen-Politiker Cem Özdemir twitterte, er hoffe, dass der oder die Täter "bald ermittelt und verurteilt" würden. Auch gegenüber der AfD gebe es "keinerlei Rechtfertigung für Gewalt". "Wer Hass mit Hass bekämpft, lässt am Ende immer den Hass gewinnen", warnte Özdemir.

Außenminister Heiko Maas (SPD) schrieb am Dienstag bei Twitter: "Gewalt darf niemals ein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein - völlig egal, gegen wen oder was die Motive dafür sind. Dafür gibt es keinerlei Rechtfertigung." Wer ein solches Verbrechen verübe, müsse "konsequent bestraft werden", so Maas.

Auch Linke Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch erklärte, es gebe "keine Rechtfertigung für ein solches Verbrechen". Die Bremer CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann teilte mit, Gewalt dürfe kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein und sei "niemals eine Lösung". Das gelte insbesondere im demokratischen Deutschland. Sie wünsche Magnitz "baldige Genesung".

Der rot-grüne Bremer Senat äußerte sich erschüttert über den Angriff und warnte vor einer Spaltung der Gesellschaft. "Wir sind entsetzt über den schlimmen Angriff und verurteilen diese Gewalttat auf das Schärfste", erklärten Bürgermeister und Senatspräsident Carsten Sieling, Innensenator Ulrich Mäurer (beide SPD) sowie Finanzsenatorin und Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne) gemeinsam.

Die Bremer Polizei arbeite mit Hochdruck daran, "die feigen Angreifer zu ermitteln und festzunehmen", erklärte die Landesregierung. Keine Überzeugungen und keine Kritik rechtfertigten Gewalt gegen politisch Andersdenkende. Die Regierung verurteilte die Tat auf das Schärfste. "Wer diesen Weg beschreitet, spaltet unsere Gesellschaft und polarisiert."

Die AfD war bereits in der vergangenen Woche Ziel mehrerer Angriffe geworden. Vor einem Parteibüro im sächsischen Döbeln kam es am Donnerstag zu einer schweren Explosion, das Gebäude wurde erheblich beschädigt. Drei Verdächtige wurden festgenommen. Zudem wurden am ein Parteibüro der AfD in Berlin mit Farbbeuteln beworfen und in Niedersachsen das Haus eines AfD-Kreistagsabgeordneten beschmiert.

In Bremen wird im Mai eine neue Bürgerschaft gewählt. Die AfD ist dort derzeit mit einem Abgeordneten vertreten. Ursprünglich waren bei der Wahl 2015 vier Politiker für die AfD in das Parlament der Hansestadt eingezogen, verließen die Partei allerdings im Zuge von Aufspaltungen. Zwei traten der rechtsgerichteten Vereinigung Bürger in Wut bei, die ebenfalls in der Bremer Bürgerschaft vertreten ist.