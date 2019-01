Angeblicher Militärputsch in Gabun niedergeschlagen

In dem westafrikanischen OPEC-Staat Gabun ist ein Putschversuch nach offiziellen Angaben gescheitert. "Die Regierung ist im Amt", sagte ein Regierungssprecher am Montag dem Sender France 24. Zuvor hatten Soldaten einen Radiosender in der Hauptstadt Libreville in ihre Gewalt gebracht. Vier der fünf beteiligten Offiziere seien festgenommen worden, sagte der Sprecher. Der fünfte sei auf der Flucht.

© APA (AFP/Archiv)

"Es ist wieder Ruhe eingekehrt, die Situation ist unter Kontrolle", sagte Regierungssprecher Guy-Bertrand Mapangou der Nachrichtenagentur AFP. Sicherheitskräfte seien in der Hauptstadt postiert worden und würden die Präsenz auch in den kommenden Tagen aufrechterhalten. Die Landesgrenzen blieben offen. Aus Militärkreisen verlautete hingegen, die Drahtzieher seien noch nicht gefasst worden.

Einer der mutmaßlichen Putschisten hatte in einer Botschaft, die im Staatsradio verlesen wurde, erklärte, die Neujahrsansprache von Präsident Ali Bongo habe Zweifel verstärkt, ob dieser sein Amt noch ausüben könne. Der 59-Jährige hatte einen Schlaganfall erlitten und wird seit November in Marokko behandelt. In seiner Ansprache hatte er gesundheitliche Probleme eingeräumt, dabei aber allerdings erklärt, dass er sich erhole.

Die Gruppe namens Patriotische Jugendbewegung der gabunischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte rufe "die gesamte gabunische Jugend auf, sich uns anzuschließen", hieß es in der Botschaft. "Wir können unser Heimatland nicht im Stich lassen", so der Chef der Gruppe. Die Institutionen des Landes seien "illegitim und illegal", erklärte der Mann, der sich auch als Vize-Kommandant der Republikanischen Garde identifizierte. "Der lange erwartete Tag ist gekommen, an dem die Armee entschieden hat, sich auf die Seite des Volkes zu schlagen, um Gabun vor dem Chaos zu bewahren", hieß es in der Erklärung weiter. "Erhebt euch gemeinsam und übernehmt die Kontrolle über die Straße." Die Menschen wurden aufgefordert, öffentliche Gebäude und Flughäfen im ganzen Land zu besetzen.

Vor dem besetzten Radiosender hatten regierungstreue Soldaten Tränengas gegen etwa 300 Menschen eingesetzt, die den Putsch unterstützten. Rund um das Rundfunkgebäude waren Schüsse zu hören. Nicht verifizierte Videos im Internet zeigten Panzer auf Straßen.

Die Afrikanische Union verurteilte den Putschversuch. "Ich bekräftige die völlige Ablehnung der AU jeglichen, verfassungswidrigen Machtwechsels", schrieb der Vorsitzende der AU-Kommission, Moussa Faki Mahamat auf Twitter.

Die ehemalige französische Kolonie Gabun wird seit mehr als einem halben Jahrhundert von Angehörigen der Familie Bongo regiert. Von 1967 bis zu seinem Tod regierte Omar Bongo Ondimba, seitdem herrscht sein Sohn Ali-Ben Bongo Ondimba. Bongos Wiederwahl 2016 war von Vorwürfen des Betrugs und gewaltsamen Protesten begleitet. Sinkende Ölpreise hatten in den vergangenen Jahren zu einer Wirtschaftskrise in Gabun geführt. Trotz der großen Ölvorkommen lebt ein großer Teil der Bevölkerung in Armut.

Erst am Wochenende hatten die USA rund 80 Soldaten in Gabuns Hauptstadt Libreville geschickt. US-Präsident Donald Trump begründete dies mit möglichen gewalttätigen Demonstrationen im Kongo nach der Wahl vor rund einer Woche. Das offizielle Ergebnis steht noch aus. Die US-Soldaten könnten in Gabun, im Kongo oder in der Republik Kongo (Kongo-Brazzaville) eingesetzt werden.