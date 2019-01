Brexit: Ansturm auf Pässe anderer EU-Länder

Facebook

Der für Ende März geplante Austritt aus der Europäischen Union verunsichert zahlreiche Briten. Sie fürchten insbesondere wirtschaftliche Nachteile bei einem Brexit ohne Abkommen mit der EU.

Premierministerin Therea May verlangte von den Parlamentariern in London mehr Unterstützung für das Brexit-Abkommen. Andernfalls drohten erhebliche wirtschaftliche Schäden und das Vertrauen in die Demokratie würde schwinden. Großbritannien stehe vor einer "tiefgreifenden Herausforderung", schrieb May in der Zeitung "Mail on Sunday".

Die in Sachen Brexit völlig zerstrittenen Parlamentarier kehren an diesem Montag aus ihrem Weihnachtsurlaub zurück. Sie sollen in der dritten Jännerwoche - möglicherweise am 15. - über das von May mit Brüssel verhandelte Austrittsabkommen abstimmen. Doch eine Mehrheit ist immer noch nicht in Sicht. Ursprünglich war die Abstimmung schon am 11. Dezember geplant; May hatte den Termin aber wegen der sich abzeichnenden Niederlage verschoben. Bei einem Brexit ohne Abkommen am 29. März drohen Großbritannien chaotische Verhältnisse.

May warb in der "Mail on Sunday" auch für ihre zusätzlichen jährlichen Milliarden-Finanzspritzen zur Unterstützung des maroden staatlichen Gesundheitssystems NHS (National Health System). Damit sollen unter anderem psychisch Kranke besser versorgt werden. Patienten erhalten digitalen Zugang zum Hausarzt, um etwa Termine zu vereinbaren. Nach Angaben des Königlichen Colleges für Krankenpflege sind damit aber noch längst nicht alle Probleme behoben: Allein in England fehlten mehr als 40.000 Krankenschwestern und -pfleger.

Einer Umfrage zufolge wollen die meisten Briten mittlerweile lieber in der EU bleiben. Wenn es derzeit eine zweite Volksabstimmung gäbe, sprächen sich 46 Prozent für einen Verbleib und 39 dagegen aus, wie am Sonntag aus einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts YouGov hervorging.

Die übrigen Befragten würden demnach entweder nicht an einem solchen Referendum teilnehmen, sind noch unentschieden oder wollten sich nicht äußern. Wenn die Unentschlossenen und die Befragten ohne Angaben herausgerechnet werden, liegt das Verhältnis bei 54 Prozent für und 46 Prozent gegen eine EU-Mitgliedschaft. Bei dem Referendum 2016 waren die EU-Befürworter mit 48 Prozent den Brexit-Anhängern mit 52 Prozent unterlegen.

Die aktuelle Umfrage zeigt erneut, wie gespalten das Land in der Frage ist. Seit Monaten präsentieren Meinungsforscher ähnliche Ergebnisse, wobei der Anteil der Brexit-Gegner zuletzt leicht gestiegen ist. In der aktuellen Erhebung befragte YouGov mehr als 25.000 Wähler. Der Auftrag dazu kam von der Initiative "People's Vote", die einen immer nachdrücklicheren Vorstoß für ein zweites Brexit-Referendum anführt.

Premierministerin Theresa May lehnt eine neue Volksabstimmung allerdings ab. Am Sonntag sagte sie zudem der BBC, eine zweite Abstimmung sei vor dem für den 29. März geplanten Austrittstermin nicht machbar. May ringt darum, im britischen Parlament eine Mehrheit für ihren mühsam in Brüssel ausgehandelten Brexit-Vertrag zu bekommen.

Umweltminister Michael Gove sagte am Wochenende der Tageszeitung "The Times", bei einem zweiten Referendum würde eine größere Mehrheit für den EU-Austritt stimmen als bei dem Votum im Juni 2016. Ein zweites Referendum wäre daher "Zeitverschwendung" und "ein Betrug an der Demokratie", betonte Gove, der als einer der letzten Brexiteers May weiterhin die Stange hält.