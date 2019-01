Landesweite Demonstrationen gegen Orban-Regierung in Ungarn

Die Protestwelle gegen die rechtskonservative Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban findet am heutigen Samstag ihre Fortsetzung. Demonstrationen finden in neun Provinzstädten, in Budapest und auch im Ausland - wie in Linz, London und Dublin - statt, berichtete das Internetportal "merce.hu".