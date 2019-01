Fünf Frauen starben bei Brand in polnischem Escape Room

Bei einem Brand in einem Escape Room in Polen sind fünf Frauen ums Leben gekommen. Ein Mann wurde nach dem Unglück in der Freizeiteinrichtung im nordpolnischen Koszalin am Freitag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie Feuerwehr-Sprecher Tomasz Kubiak sagte. Die Ursache für den Brand war zunächst unbekannt.