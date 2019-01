Muslime griffen Kirche in Ghanas Hauptstadt Accra an

Aufgebrachte junge Muslime haben in der ghanesischen Hauptstadt Accra eine Kirche angegriffen, deren Pastor für dieses Jahr den Tod des obersten Imams von Ghana vorausgesagt hatte. Wie religiöse Führer mitteilten, griffen die mit Knüppeln und Macheten bewaffneten Männer am Mittwoch einen Wachmann an und warfen Fenster des Gebäudes mit Steinen ein und zerstörten Musikinstrumente und Möbel.