Tote bei Angriffen buddhistischer Rebellen in Myanmar

Bei Angriffen von buddhistischen Rebellen sind im Westen Myanmars 13 Polizisten getötet worden. Rund 350 Kämpfer der "Arakan-Armee" stürmten am Freitagmorgen vier Polizeistationen in der westlichen Unruheregion Rakhine. Die Rebellen brachten nach Armeeangaben zahlreiche Waffen und Munition in ihren Besitz, bevor Verstärkung eintraf. Laut "Arakan-Armee" wurden auch drei ihrer Kämpfer getötet.