Kuratorin der Wiesbaden Biennale tödlich verunglückt

Die Kuratorin des Kunst- und Theaterfestivals Wiesbaden Biennale, Maria Magdalena Ludewig, ist tödlich verunglückt. Ludewig sei am letzten Tag des vergangenen Jahres auf Fuerteventura auf einem Felsvorsprung von einer Welle überrascht und in den Atlantik gezogen worden, teilte das Wiesbadener Staatstheater am Freitag mit. Sie starb im Alter von 36 Jahren.