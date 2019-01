Fahrer wich Radaranlage aus - Unfall mit fünf Toten

Facebook

Genau zu dem Zeitpunkt kam ihm ein Auto entgegen, in dem eine Frau und ihre 16 und 17 Jahre alten Kinder unterwegs waren. Ob der 17-Jährige im Rahmen einer begleitenden Fahrt am Steuer saß oder die 44-jährige Mutter, konnte die Polizei nicht klären. Die Person am Steuer lenkte jedenfalls nach links, um dem entgegenkommenden Auto auszuweichen. In dem Moment zog aber auch der 20-Jährige wieder auf seine Spur - beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Das Auto der Familie ging nach Polizeiangaben in Flammen auf, die Frau und ihre Kinder verbrannten. Im Pkw des 20-Jährigen starben eine 21-Jährige und zwei Tage später ein 22-jähriger Mitfahrer. Der Lenker selbst und eine Gleichaltrige überlebten schwer verletzt.