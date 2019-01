Noch kein Mandat für Liste Jetzt-Chefin Stern in Sicht

Liste Jetzt-Chefin Maria Stern, die für Listengründer Peter Pilz auf ihr Nationalratsmandat verzichtet hatte, dürfte so schnell nicht ins Parlament kommen. Im Jetzt-Klub gebe es derzeit niemanden, der auf sein Mandat verzichten möchte, sagte Klubchef Bruno Rossmann auf APA-Anfrage am Freitag.

Stern hatte in der "ZiB2" am Donnerstag erklärt, dass sie früher oder später ein Mandat haben wolle, da es auf Dauer ein Nachteil sei, dass sie nicht im Parlament vertreten sei. "Ihr Wunsch ist legitim", sagte Rossmann. "Mir ist aber nicht bekannt, dass irgendjemand im Klub auf sein Mandat verzichten will oder dieses zurücklegen will. Das ist im Moment kein Thema", so der Klubchef.

Stern hatte im Sommer 2018 nach dem Rückzug des damaligen Klubchefs Peter Kolba auf das ihr zustehende Mandat verzichtet, damit Peter Pilz ins Parlament einzieht und diesen Schritt als "zutiefst feministischen Akt" bezeichnet. Sie wurde dafür mit der Position der Parteichefin belohnt.