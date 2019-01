38-Jähriger zu Silvester in Wels durch Stiche verletzt

Ein 38-jähriger Mann ist in der Silvesternacht in Wels durch mehrere Stiche verletzt worden. Das gab am Freitag das Landeskriminalamt bekannt, das wegen Mordversuchs ermittelt und ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlichte. Die Tat wurde gegen 1.15 Uhr am Stadtplatz bzw. in der Traungasse verübt, ihre Tragweite war für potenzielle Zeugen nicht unbedingt erkennbar.