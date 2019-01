Nach Trumps Vorbild Bolsonaro: Brasilien verlegt Israel-Botschaft nach Jerusalem

Der neue brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat Pläne für eine Verlegung der brasilianischen Botschaft in Israel nach Jerusalem bekräftigt. Er habe sich mit Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu bei einem Treffen vor seiner Amtseinführung darauf verständigt, sagte der rechtsextreme Politiker am Donnerstag in seinem ersten Fernsehinterview nach seinem Amtsantritt.