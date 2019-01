Streit um INF-Vertrag Auch NATO vor Debatte über atomare Nachrüstung

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg schließt eine Diskussion über eine atomare Nachrüstung in Europa nicht mehr aus. Sollte Russland an seinen Marschflugkörpern vom Typ SSC-8 festhalten, bleibe dem Verteidigungsbündnis "nichts anderes übrig, als zu reagieren", sagte der Norweger der Deutschen Presse-Agentur in einem Interview zum Jahreswechsel.