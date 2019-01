NYT: Ex-Senator Webb könnte US-Verteidigungsminister werden

US-Präsident Donald Trump erwägt einem Medienbericht zufolge, den ehemaligen demokratischen Senator Jim Webb zum neuen Verteidigungsminister zu machen. Vize-Präsident Mike Pence sei mit dem Anliegen bereits an den 72-Jährigen herangetreten, berichtete die "New York Times" am Donnerstag. Der Name Webb zirkuliere bereits im Weißen Haus als Kandidat für die Nachfolge des wegen Differenzen über die Syrien-Politik zurückgetretenen James Mattis.