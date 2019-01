Louvre lockte 2018 mehr als zehn Mio. Besucher an

Der Pariser Louvre, der als meistbesuchtes Museum der Welt gilt, hat im Vorjahr einen neuen Rekord aufgestellt. So konnten 2018 erstmals mehr als zehn Mio. Besucher gezählt werden, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. "Zum ersten Mal in unserer Geschichte, und wohl zum ersten Mal in der Geschichte von Museen" sei diese Zahl erreicht worden, unterstrich Louvre-Direktor Jean-Luc Martinez.