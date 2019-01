Schallaburg zeigt 2019 Ausstellung "Der Hände Werk"

Die Schallaburg (Bezirk Melk) zeigt von 16. März bis 3. November 2019 "Der Hände Werk". Die Ausstellung "präsentiert einmalige Meisterstücke, erfinderisches Werkzeug und erinnert an nahezu vergessene Geschichten handwerklichen Lebens", hieß es am Mittwoch. Der künstlerische Leiter Kurt Farasin bezeichnete die Schau als "Liebeserklärung an die unglaublichen Fähigkeiten unserer Hände".