Neujahr - Tausende hüpften in den Atlantik vor New York

Beim traditionellen Neujahrsschwimmen sind mehrere tausend Menschen in den kalten Atlantik vor New York gehüpft. Am Strand vor dem Vergnügungspark Coney Island im Stadtteil Brooklyn rannten die Teilnehmer am Dienstag (Ortszeit) mit Anlauf in das etwa fünf Grad kalte Wasser.