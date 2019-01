Mädchen versteckte sich bei Brand in Bayern im Kasten - tot

Ein fünf Jahre altes Mädchen hat sich bei einem Hochhaus-Feuer in Oberbayern in einem Kasten versteckt und ist ums Leben gekommen. Der Vater hatte am Silvestertag noch versucht, seine Tochter aus der Wohnung zu holen - was ihm laut Polizei aber nicht gelang. Der Mann kam mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.