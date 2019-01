Brasiliens neuer Präsident kündigt radikalen Neuanfang an

Brasiliens neuer Präsident Jair Bolsonaro hat zum Amtsantritt einen radikalen Neuanfang in der Politik seines Landes angekündigt. Er wolle die Regierung "säubern" und Schluss machen mit einer Politik, die "Korruption und Ineffizienz nach Brasilien gebracht hat", sagte der ultrarechte Politiker am Silvesterabend (Ortszeit) in einem Interview mit Record TV.