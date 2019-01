May rief Abgeordnete zu Unterstützung ihres Brexitkurses auf

Die britische Premierministerin Theresa May hat die Abgeordneten zum Jahreswechsel aufgefordert, ihre Brexit-Pläne zu unterstützen. Großbritannien werde im kommenden Jahr ein neues Kapitel aufschlagen, erklärte sie in einer am Montag veröffentlichten Videobotschaft. In den kommenden Wochen stünden die Abgeordneten vor einer wichtigen Entscheidung, bekräftigte May.