Terror-Attacke?Drei Verletzte bei Messerattacke in Manchester

Bei einer Messerattacke im zentralen Bahnhof der englischen Stadt Manchester sind am Montagabend drei Menschen verletzt worden.

Tatort Victoria Station in Manchester © Wikipedia

Zwei Verletzte, eine Frau und ein Mann, seien mit Stichverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Auch ein Polizeibeamter werde wegen einer Stichwunde an der Schulter behandelt, hieß es in einer Mitteilung. Ein Mann wurde festgenommen, wie die British Transport Police auf Anfrage der Deutschen Presse Agentur am Abend mitteilte.

Der Vorfall hatte sich im Bahnhof Manchester Victoria im Zentrum der Stadt ereignet. Der Bahnhof war Medienberichten zufolge gesperrt. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Nach Angaben einiger britischer Medien soll der Angreifer mehrfach "Allah" gerufen haben, was ein terroristisches Motiv nahelegen würde. Unter anderen soll ein zufällig am Tatort anwesender BBC-Journalist entsprechende Ausrufe des Angreifers vernommen haben.