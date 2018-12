US-Demokraten wollen "Shutdown" mit Gesetzesvorlage beenden

Im Haushaltsstreit in den USA wollen die Demokraten laut Medienberichten am Donnerstag eine Gesetzesvorlage einbringen, mit der der Stillstand der Regierung beendet werden soll. Das Paket der Demokraten, das im Repräsentantenhaus vorgelegt werden soll, enthalte aber nicht die von Präsident Donald Trump geforderten fünf Milliarden US-Dollar für den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko.